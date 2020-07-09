İzmir'deki "askeri casuslukta kumpas" davasında karar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir'deki "askeri casuslukta kumpas" davasında karar

İzmir'de "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki üyeleri hakkında açılan ve 96 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

İzmir'deki
09.07.2020 16:45 | Son Güncelleme: 09.07.2020 16:48

İzmir'de "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki üyeleri hakkında açılan ve 96 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, bazı sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan duruşmada son sözü sorulan sanıklar beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, verdiği aranın ardından açıkladığı kararında, 96 sanıktan 12'sinin firari olması nedeniyle dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

Heyet, 18'i albay 41 eski asker ile örgütün asker yapılanmasında (örgüt dilinde öğretmen, müdür, müdür yardımcısı) görev aldığı iddia edilen 19 sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan, 1 kişinin de "terör örgütü üyeliğine yardım" suçundan cezalandırılmasını kararlaştırdı.

Sanıklar, 1 yıl 13 ay ile 10 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Heyet, 4 kişi hakkında etkin pişmanlık nedeniyle ceza verilmesine yer olmadığını karara bağladı. 1 kişinin ölüm, 1 kişinin de mükerrer dava nedeniyle davalarının reddine karar verilen duruşmada 17 sanık beraat etti.

Heyet, Hava Kuvvetleri Komutanlığı istihbarat birimlerinde kurmay başkanlığı ve İKK Şube müdürlüğü yapmış eski kurmay albay Üryani Kömbeci ile örgütün asker yapılanmasında mahrem imam olarak görev aldığı iddia edilen 9 sanık hakkında hükmen tutuklama kararı verdi.

"Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasından ceza verilen sanıklar arasında, emekli hakim albay Ahmet Zeki Üçok'un işkence yaparak ifade aldığı iddiasıyla yargılanarak beraat ettiği Kayseri Işık (Hipnoz) davasının müştekileri astsubaylar Ali B, Orhan G. ve mahrem imamları olduğu iddia edilen Erkan Yener Ş'nin de olduğu belirtildi.

Davanın geçmişi

"Gizli bilgi ve belge bulundurma" iddialarına ilişkin İzmir Emniyet Müdürlüğüne 10 Ağustos 2010'da gelen ihbar elektronik postası üzerine başlatılan ve aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 sanık ve üst düzey askeri yetkili, devletin gizli bilgi ve belgelerini yabancı istihbarat servislerine vermekle suçlanmıştı.

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tüm sanıklar hakkında beraat kararı verilmiş, soruşturma aşamasında görev yapan kamu çalışanları hakkında fezleke hazırlanarak suç duyurusunda bulunulmuştu.

"Askeri casusluk" soruşturmasında FETÖ üyelerinin sahte delil ürettiği iddialarına ilişkin çoğu emniyet mensubu olan sanıklar yargılanmıştı. 29 Mayıs 2019'daki karar duruşmasında, 13'ü tutuklu 90 sanıktan 41'ine 6 yıl 10 ay 15 gün ile 51 yıl 4 ay 5 gün arasında değişen hapis cezaları verilmişti.

"Askeri Casusluk" soruşturmasındaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ'nün TSK içindeki üyeleri hakkında açılan davanın ise ayrı görülmesi kararlaştırılmıştı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 3. Sayfa
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira Ekonomi
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 3. Sayfa
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi Spor
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı Güncel
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı 3. Sayfa
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı vasiyet mesajı bırakıp ortadan kayboldu
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı vasiyet mesajı bırakıp ortadan kayboldu
Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı
Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı
Son Dakika: Bakan Koca, 'Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Bakan Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
İstanbul'da 40 emniyet müdürünün yeri değişti
İstanbul'da 40 emniyet müdürünün yeri değişti
Bakırköy Belediyesi, havai fişek kullanımını yasakladı
Bakırköy Belediyesi, havai fişek kullanımını yasakladı
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu
Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu
Son Dakika: Üreticilere yapılacak 651 milyon liralık destek ödemesi yarın akşam hesaplara yatırılacak
Son Dakika: Üreticilere yapılacak 651 milyon liralık destek ödemesi yarın akşam hesaplara yatırılacak
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan sosyal medya açıklaması: Düzenleme için uzlaşıldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan sosyal medya açıklaması: Düzenleme için uzlaşıldı
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Mesut Özil'in Türkiye ya da ABD'ye transfer olacağı iddia edildi
Mesut Özil'in Türkiye ya da ABD'ye transfer olacağı iddia edildi
Seyir halinde telefonla konuşurken emniyet müdürüne yakalanan polise ceza kesildi
Seyir halinde telefonla konuşurken emniyet müdürüne yakalanan polise ceza kesildi
Yeni koronavirüs tedbiri! Düğün ve nişan törenlerinde 'gözlemci' bulundurulacak
Yeni koronavirüs tedbiri! Düğün ve nişan törenlerinde "gözlemci" bulundurulacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Cahit Özkan Halife Hafter Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hadise Cem Davran Çağla Şıkel
Spor Fatih Terim Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu Fernando Muslera Sofiane Feghouli
Daha Fazla İzmir Temmuz Türk Lirası Cep Telefonu
Şu an buradasınız: İzmir'deki "askeri casuslukta kumpas" davasında karar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 16:48:45. #1.15#
title