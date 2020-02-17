İzmir'deki "askeri casuslukta kumpas" davasında tutuklu sanıkların tahliye talebi reddedildi

17.02.2020 18:56 | Son Güncelleme: 17.02.2020 18:56

İzmir'de "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki üyeleri hakkında açılan ve 2'si tutuklu 95 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan duruşmada tanık olarak dinlenen O.U, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yaparken 2015'te kendisine yöneltilen ahlaki suçlamalar nedeniyle ihraç edildiğini belirterek ihraç kararında ismi bulunan kişilerden birinin tutuksuz sanık Üryani K. olduğunu söyledi.

O.U, ifadeye çağrıldığında kendisine özel hayatıyla ilgili sorular sorulduğunu, zorla cevap vermesinin istendiğini belirterek "İmzası bulunan isimlerin hepsi FETÖ'den yargılanıyor. Üryani K. de atılmam yönünde oy vermiştir. İnancım da FETÖ üyesi olduğu şeklindedir." dedi.

Tanık İ.Ö, tutuksuz sanık İsrafil T. ile 1984 yılında Kara Harp Okulunda tanıştığını, o dönemde sanığın "ışık evleri"ne gittiğini, kendilerinin de gitmesi için koordine ettiğini söyleyerek bu durumu 2014 yılında ihbar ettiğini belirtti. Kendisine 2016 yılının temmuz ayında dönüş yapıldığını anlatan tanık İ.Ö, "Sanığı 1987 yılından sonra hiç görmedim. Beni FETÖ ile tanıştıran sanıktır. Işık evlerine götürürdü beni. Bu evlerde namaz kıldık, sohbetler ettik. Bu evlerde nasıl kendimizi gizleyebileceğimizi anlatıyorlardı." ifadelerini kullandı.

Tanık S.Y, tutuksuz sanık Sadettin A. ile 2011 yılında aynı birlikte çalıştığını ifade ederek "Hava Kuvvetleri Komutanlığında astsubaydım. Emekli oldum. Birlikte atölye şefi olarak çalıştığımızda genç astsubayları yanına çağırıp konuşuyordu. Çalıştığım dönemde benden her ihtisastan iyi olan personelin ismini istedi. Liste verdim. Askeri Casusluk iddianamesinde bu verdiğim listedeki bütün isimler şüpheli oldu. Benim de ismim bu iddianamede geçmiş. Bu nedenle daha pasif göreve alındım." diye konuştu.

Tutuklu sanıklar uzun süren tutukluluk süreleri nedeniyle tahliye talep etti.

Mahkeme heyeti tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Davanın geçmişi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen, gazeteci Tarık Toros, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yaveri emekli Albay Gürsel Yüce, eski tümgeneral Hamza Koçyiğit, eski Roma Büyükelçiliği Askeri Ataşesi kurmay albay Mehmet Demirağ, FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticileri Mehmet Ali Büyükçelebi, Mehmet Ali Şengül, Mehmet Hanefi Sözen, Naci Tosun ve İsmail Büyükçelebi'nin de bulunduğu 22'si firari 103 sanık hakkında "silahlı terör örgütü kuruculuğu, yöneticiliği ve üyeliği" suçlamalarına yer verilmişti.

Bazı dosyaların ayrılmasıyla sanık sayısı 95'e düşmüştü.

İddianamede, haklarında "askeri gizli bilgi ve belge bulundurma" suçlamasıyla açılan davada beraat eden sanıkların bir kısmı ile emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok ve emekli Jandarma Kurmay Albay Mustafa Önsel'in de bulunduğu 98 kişi müşteki olarak yer almıştı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanıklardan Yılmaz Şen'in "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak", 33 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak", bir sanığın da "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan cezalandırılmasını talep etmişti. Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların hükümle birlikte tahliyesini de istemişti.

Sanıklardan 8'i hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını isteyen cumhuriyet savcısı, 38 sanık hakkında beraat kararı verilmesini, yargılama sürecinde vefat eden Mustafa Zümre hakkındaki davanın düşürülmesini, firari 12 sanığın dosyalarının ayrılmasını istemişti. Cumhuriyet savcısı, Aydın'da hakkında dava açılan ve hüküm kurulan sanık için de davanın reddedilmesini talep etmişti. Mahkeme heyeti, 19 Kasım'da görülen duruşmada 3 sanığın tahliyesine karar vermişti.

Kaynak: AA