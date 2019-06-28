İzmir'deki "askeri casuslukta kumpas" davası

İzmir'de "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki üyeleri hakkında açılan ve 11'i tutuklu 94 sanığın yargılandığı davada, bazı tanıklar dinlenildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan duruşmada, tanık olarak ifade veren A.G, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un emir subaylığını yaptığını hatırlattı.

Tanık A.G, sanık G.Y'nin, eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ı tehdit ettiğine ilişkin bir bilgisinin olmadığını söyledi.

Tanık M.G. ise sanık B.S'nin FETÖ ile bağlantısının olup olmadığı konusunda fikir sahibi olmadığını belirterek, "Eski cumhuriyet savcısı Zafer Kılınç 2012'de TSK'de görevli askeri personelle ilgili rapor hazırlanmasını istedi, ancak bu raporda hiçbir personeli suçlamadık." diye beyanda bulundu.

Tanık B.Ç. de sanık Ş.Y. ile Denizli'de bir hastane açılışında tanıştığını anlattı.

Sanık Ş.Y'nin FETÖ mensubu olduğunu öne süren tanık, "Ben FETÖ üyesiydim, Ş.Y. de FETÖ üyesiydi. Denizli'deki FETÖ'cü doktorların abisiydi. 2009'da örgütten ayrıldım. Sanık örgütte çok aktif birisiydi." ifadesini kullandı.

Sanık Ş.Y. ise 250 FETÖ mensubu hakkında beyan veren tanık B.Ç'nin, isimleri karıştırmış olabileceğini savundu.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 1 Temmuz'a erteledi.

İddianame

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen, gazeteci Tarık Toros, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yaveri emekli albay G.Y, eski tümgeneral Hamza Koçyiğit, eski Roma Büyükelçiliği Askeri Ataşesi kurmay albay Mehmet Demirağ, FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticileri Mehmet Ali Büyükçelebi, Mehmet Ali Şengül, Mehmet Hanefi Sözen, Naci Tosun ve İsmail Büyükçelebi'nin bulunduğu 22'si firari 103 sanık hakkında "silahlı terör örgütü kuruculuğu, yöneticiliği ve üyeliği" suçlamalarına yer verilmişti. Bazı dosyaların ayrılmasıyla sanık sayısı 94'e düşmüştü.

İddianamede, haklarında "askeri gizli bilgi ve belge bulundurma" suçlamasıyla açılan davada beraat eden sanıkların bir kısmı ile emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok ve emekli Jandarma Kurmay Albay Mustafa Önsel'in de bulunduğu 98 kişi müşteki olarak yer almıştı.

Kaynak: AA