İzmir'deki "Askeri Casuslukta Kumpas" Davası

İzmir'de, "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki üyeleri hakkında açılan, 17'si tutuklu 103 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın bugünkü duruşmasında, tutuklu sanıklar ile tutuksuz sanıklardan bazıları ve avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısının, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamı yönünde görüş belirtmesinin ardından bazı sanıklar ve avukatları tahliye talebinde bulundu.

FETÖ ile bağlantısı olmadığını savunan tutuklu sanık Ekrem Sarbat, hakkında örgütle bağlantısı olduğuna ilişkin somut bir delilin dosyaya girmediğini iddia ederek tahliye talebinde bulundu.

Tutuklu sanık Ali Çerçi, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını, aleyhine tanık olarak ifade veren kişilerin beyanlarını reddettiğini söyleyerek tutuksuz yargılanmak istediğini belirtti.

Savcının mütalaasına katılmadığını ifade eden tutuklu sanık Ali Oğuz Kamalak, cezaevi şartlarının zor olduğunu belirterek, annesi ve babasının sağlık problemi yaşadığını, ailesinin mağdur olduğunu ileri sürdü.

Bu mağduriyetiyle ilgili çok konuştuğundan yeni bir şey söylemeyeceğini kaydeden Kamalak, her türlü adli kontrol şartlarını kabul ederek tahliye olmak istediğini mahkemeye iletti.

Tutuklu sanık Çetin Coşkun, 24 aydan beridir tutuklu bulunduğunu, B.G'nin iddiaları yüzünden tutuklandığını ancak yargılama aşamasında bu kişinin kendisini tanımadığını söylediğini savunarak bu kişinin ifadesinin boşa çıktığını beyan etti.

"Daha önce ByLock kullandığıma ilişkin dosyaya giren bir bilgi yoktu ancak şimdi bu programı kullandığım söyleniyor. ByLock kullanmadım." diyen Coşkun, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 9 Kasım Cuma gününe erteledi.

İddianame

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen, gazeteci Tarık Toros, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yaveri emekli albay Gürsel Yüce, eski tümgeneral Hamza Koçyiğit, eski Roma Büyükelçiliği askeri ataşesi kurmay albay Mehmet Demirağ, FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticileri Mehmet Ali Büyükçelebi, Mehmet Ali Şengül, Mehmet Hanefi Sözen, Naci Tosun ve İsmail Büyükçelebi'nin bulunduğu 22'si firari 103 sanık hakkında, "silahlı terör örgütü kuruculuğu, yöneticiliği ve üyeliği" suçlamalarına yer verilmişti.

İddianamede, haklarında "askeri gizli bilgi ve belge bulundurma" suçlamasıyla açılan davada beraat eden sanıkların bir kısmı ile emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok ve emekli jandarma kurmay albay Mustafa Önsel'in de bulunduğu 98 kişi müşteki olarak yer almıştı.