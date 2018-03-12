İzmir'deki "Askeri Casuslukta Kumpas" Davası

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensuplarının İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturmasında sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasına ilişkin 36'sı tutuklu 92 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, "ByLock" içerik raporunun geldiğini, davadaki bazı tutuklu sanıkların ByLock listesinde olduğunu belirtti.

Tutuklu sanık eski Kilis Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Mehmet Emin Çakıcı'nın ByLock kullandığını reddetmesi üzerine, mahkeme başkanı, "Kardeşinizin bir ifadesi var. Kardeşinize 'sana bir program yükleyeceğim. Aile içi buradan görüşeceğiz. Kardeşlerimize de yükleyeceğim' demişsiniz" dedi.

Böyle bir şey söylemediğini ileri süren Çakıcı, 28 aydır tutuklu olduğunu belirterek tahliyesini talep etti.

Tutuklu sanık eski mülkiye başmüfettişi Ahmet Kaya, 8 aydır işlemediği bir eylemden dolayı tutuklu olduğunu savunarak hakkında ByLock tespiti yapıldığını ancak bu iddiayı kesinlikle reddettiğini ve tahliyesini talep ettiğini söyledi.

Tutuklu sanık eski polis memuru Suat Güreycan ise tespit tutanağında bir tarihi sehven yazdığı için tutuklu olduğunu ileri sürerek hakkındaki ByLock iddiasını reddetti.

Tutuklu sanık eski Organize Suçlar Büro Amiri Abdi Dural da ByLock kullanmadığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, duruşmaya çarşamba günü devam edilmesini kararlaştırdı.