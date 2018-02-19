İzmir'deki "Askeri Casuslukta Kumpas" Davası

İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturmasında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensuplarının sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasına ilişkin davada 36'sı tutuklu 92 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklarla müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Tutuksuz sanık polis memuru M.Ç, müşteki Coşkun Başbuğ ve MİT mensuplarının dinlenmesine ilişkin bilgi notu hazırladığı iddiasına ilişkin, istihbarat şubede en alt düzeyde çalışan memur olduğunu ve Başbuğ ile MİT mensuplarını tanımadığını ileri sürdü.

Halen görevde olduğunu ifade eden M.Ç, şunları öne sürdü:

"Amirlerimin dediğini yaparım. Bilgi notlarını amirlerim denetler. Tek başına dinleme kararı almaya yetkim yoktur. Bu kişileri dinlemekte benim hiçbir çıkarım yok. Böyle yasal bir sürecin içine girmemin hiçbir mantığı yoktur. Dinleme kararı alınırken bilgi notu hazırlama bir tek İzmir'de vardı. Bilgi notu hazırlama konusunda ısrar ederlerdi. Bu durumu şimdi düştüğüm konum sonrası anlıyorum. Görev yaptığım sürece devletim ve milletim için çalıştım. Bana suçlu muamelesi yapılması çok zoruma gidiyor. 15 Temmuz'dan sonra 3-4 ay evime gitmedim. Hakkımda en ufak bir şüphe olsa şubeden çıkartılırdım."

Mahkeme heyeti duruşmayı çarşamba gününe erteledi.

Dava ve iddianame



"Askeri gizli bilgi ve belge bulundurma" iddialarına ilişkin davada sahte deliller üretilerek kumpas kurulduğu iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada 25 kişi tutuklanmış, 5 zanlı tahliye edilmişti. Soruşturmaya ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olarak yer aldığı 68 sanıklı iddianame, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.



Dosyadaki sanık sayısı, davanın 10 Temmuz 2017'de verilen ara kararla dönemin Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Mustafa Gülcü ve Celal Uzunkaya'ya kurulduğu iddia edilen kumpas davasıyla birleştirilmesiyle 33'ü tutuklu olmak üzere 85'e yükselmişti. Mevcut dosyaya yeni bir dosya eklenmesi ile sanık sayısı 92'ye yükselmişti.