İzmir'deki asistan doktora jiletli saldırı

17.10.2019 18:07

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Gürbüz, dün hastanelerinde bir hastanın jiletli saldırısına uğrayan Asistan Doktor Kadir Songür'ün sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Başhekimi Prof. Dr. Ali Gürbüz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Fizik Tedavi Polikliniği'nde görevli Asistan Doktor Kadir Songür'ün madde bağımlısı olduğu anlaşılan bir hastanın ilaç yazdırma talebine olumsuz cevap vermesi üzerine jiletle saldıraya uğradığını belirtti.

Saldırının tüm hastane çalışanlarını üzdüğünü kaydeden Gürbüz, "Doktorumuzun hayatına kastedecek bir şekilde, boynundan derin ve uzun bir kesi ile yaralanmıştır. Olayı duyar duymaz hemen doktor arkadaşlarımız tarafından tedavisi yapıldı. Sağlık durumu iyi. Doktorumuza yapılan saldırı bizleri çok üzmüştür. Hastanemiz bünyesinde yapılan böyle bir saldırıyı başhekim olarak tüm kurumumuza yapılmış bir saldırı olarak kabul ediyorum. Her zaman meslektaşımızın yanındayım." şeklinde konuştu.

Doktor anneden açıklama

İzmir Sağlık Platformu'na bağlı sendika ve İzmir Tabip Odası üyeleri, hastane bahçesinde yaptığı basın açıklamasıyla sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemleri kınadı.

Songür'ün kendisi gibi doktor olan annesi Nergiz Songür de sağlıkta şiddetin son bulmasını istediğini söyledi.

Oğlunu bu ülkeye yararlı bir insan olması için yetiştirdiklerini vurgulayan Songür, caydırıcı cezalar verilmesini istediklerini belirterek, "Bir daha hiçbir arkadaşımın, hiçbir sağlıkçının başına böyle bir olay gelmesin." şeklinde konuştu.

Sendikalardan kınama

Demokratik Sağlık Sen İzmir İl Başkanı Ahmet Doğruyol, büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Maalesef sağlıkta şiddete zemin hazırlayan, sağlık çalışanlarını hedef haline getiren açıklamalar ve uygulamalar sağlıkta şiddetle ilgili çıkarılmayan yasalar, uygulanmayan yaptırımlar sonucunda her gün yüzlerce sağlık çalışanı hakarete, küfre, fiziki şiddete maruz kalmaktadır." şeklinde konuştu.

Sağlık-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, yaptığı açıklamada sağlık çalışanlarına şiddetin topluma karşı yapılmış utanç verici bir durum olduğunu aktardı.

Sağlık çalışanlarının canlarına kasteden şiddet konusunda sorunun temeline inilmesi gerektiğini dile getiren Özdemir, "Gerekli tedbirler biran önce alınmalıdır. Sağlık çalışanlarının güvenliği sağlanmalı. Sağlık çalışanlarına sahip çıkılması, hizmet kalitesinin artmasında büyük ölçüde katkı sunacaktır. Hukuki düzenlemelerin geliştirilerek uygulanmasını ısrarla talep ediyoruz." şeklinde konuştu.

Türk Sağlık Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Şenol Atıcı da artık sağlık çalışanlarının can güvenliklerinden yoksun bir şekilde hizmet ürettiklerini savunurken, "Sağlıkta şiddete acil çözümler ve ağır yaptırımlar gereklidir. Çünkü sağlıkta şiddetin durmak bir yana artarak devam etmesindeki en önemli neden etkin ve caydırıcı tedbirlerin hayata geçmemesidir." ifadelerini kullandı.

Olay

Dün, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Asistan Doktor Kadir Songür'ü jiletle yaralayan zanlı, Karşıyaka ilçesinde bir kadının çantasını gasp girişiminde bulunduktan sonra yakalanmıştı.

Boğazından yaralanan Songür, hastanede tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: AA