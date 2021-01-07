İzmir'deki asayiş uygulamalarında bin 339 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İzmir'deki asayiş uygulamalarında bin 339 kişi yakalandı

07.01.2021 09:51 | Son Güncelleme: 07.01.2021 09:51
İzmir'deki asayiş uygulamalarında bin 339 kişi yakalandı

İzmir'de gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan bin 339 şüpheli gözaltına alındı, Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 2 bin 611 kişiye ceza kesildi.

İzmir'de gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan bin 339 şüpheli gözaltına alındı, Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 2 bin 611 kişiye ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca 31 Aralık 2020 ile 4 Ocak 2021 tarihleri arasında kent genelinde uyuşturucu ticareti, sahte alkol üretimi, Kovid-19 tedbirlerini ihlal ve nitelikli suçlarla ilgili aranan şüphelilere yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamalarda, kent genelinde çok sayıda iş yeri ve araç ile motosiklet kontrol edildi, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Yapılan aramalarda ise 14 bin 859 litre kaçak alkol, 4 kilo 36 gram esrar, 131 gram bonzai, 441 gram metamfematin, 20 gram eroin, 122 gram kokain, bin 563 sentetik ecza malzemesi, 170 uyuşturucu hap, 83 kök Hint keneviri, 18 bin makaron, bin litre kaçak akaryakıt, 45 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında maske ve sosyal mesafe tedbirlerine uymayan 2 bin 611 kişiye 6 milyon 227 bin 530 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde, 18 bin 71 araç ile 52 tekne kontrol edildi, 3 bin 564 sürücüye 1 milyon 689 bin 761 lira, 50 sürücü belgesine el konulurken 220 araç trafikten men edildi, 16 tekne yasal işlemlerinin tamamlanması için ilgili makamlara sevk edilirken 109 bin 272 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde, sorgulaması yapılan 96 bin 85 kişiden çeşitli suçlardan aranan bin 339 şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerin kent genelinde uygulamaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Pınar Gültekin Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğuzhan Koç İrem Derici Demet Akalın Gonca Vuslateri
Spor Erol Bulut Fatih Terim Mesut Bakkal Arda Kardeşler Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Bursa Kongre Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'deki asayiş uygulamalarında bin 339 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 09:54:37. #1.14#
title