İzmir'deki asayiş uygulamalarında 361 şüpheli yakalandı

23.12.2019 15:04 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:04

İzmir'de bir haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 361 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 16-22 Aralık'ta kent merkezinde gerçekleştirilen uygulamada, 382 araç ile 175 motosiklet kontrol edildi.



Uygulama kapsamında, 17 bin 566 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. 10'u Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında aranan 361 şüpheli gözaltına alındı.



Ekiplerin kent genelinde uygulamaları sürüyor.

Kaynak: AA