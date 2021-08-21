İzmir'deki Alsancak Stadı'nda çim serimi başladı
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İzmir'deki Alsancak Stadı'nda çim serimi başladı

İzmir'deki Alsancak Stadı'nda çim serimi başladı
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

İzmir'de yapımı devam eden Alsancak Stadı'nda zemine çim serimi başladı.

İzmir'de yapımı devam eden Alsancak Stadı'nda zemine çim serimi başladı.

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfından yapılan açıklamada, Alsancak Stadı inşaatında zemine çim serilme işlemine geçildiği belirtildi.

Bir sonraki aşamada hibrit uygulamasının gerçekleştirileceğinin aktarıldığı açıklamada, "Hedef, 30 Ekim resmi açılış. Başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız olmak üzere emeği geçen, destek veren herkese teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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