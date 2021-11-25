İzmir'deki akraba çatışması ile ilgili 7 tutuklama

İZMİR (İHA) - İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen silahlı akraba kavgasına ilişkin gözaltına alınan 15 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 16 Kasım günü saat 15.30 sıralarında ilçeye bağlı Göksu Mahallesi 682/1 sokakta meydana geldi. İddiaya göre akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında başlayan sözlü sataşma büyüyerek kavgaya dönüştü. Ardından iki grup pompalı tüfek ve silahlarla birbirlerine ateş açarken, meydana gelen olayda park halindeki hafif ticari araç ile otomobile kurşunlar isabet etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Hava destekli operasyonla yakalanmışlardı

Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için polis ekipleri çalışma yürütürken, havadan helikopterin de destek verdiği operasyonda olaya karıştığı belirlenen toplam 15 şüpheli gözaltına alındı.

Çatışma anı kamerada

Meydana gelen silahlı çatışma bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde bir grubun silahla etrafa ateş açtığı, bu sırada çatışmanın ortasında kalan 2 kişinin saklanarak kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı.

7 şüpheli tutuklandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 7'si tutuklanırken 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Akrabalar arasında alacak verecek meselesinden kaynaklı husumet bulunduğu öğrenildi. - İZMİR