İzmir'deki Açık Kapı birim sayısı 17'ye ulaştı

NARLIDERE, İZMİR (AA) - İçişleri Bakanlığınca, vatandaşla en üst düzeyde iletişim kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla 2017 yılında hayata geçirilen Açık Kapı uygulaması kapsamında İzmir'de açılan birim sayısı 17'ye yükseldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narlıdere Kaymakamlığı bünyesinde hizmete alınan Açık Kapı Şefliğinin açılışına katılan Vali Yavuz Selim Köşger, Türkiye Cumhuriyeti'nin 2 bin yıllık köklü devlet geleneği mirasıyla, vatandaşlarına günün şartlarına uygun ve en güzel şekilde hizmet üretmeye devam ettiğini söyledi.

Köşger, Türkiye'nin dünyadaki en sosyal devletlerden biri haline geldiğini ifade ederek, "Hastanesiyle, engellilere yaklaşımıyla, kamu altyapı hizmetleriyle, yollarıyla, diğer tüm kamu hizmetleriyle ülkemiz son dönemde önemli mesafe katetti. Onlardan birisi bu açık kapı uygulamasıdır. Bu hizmet, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun, bakanlığımıza getirdiği yeni bir vizyon, yeni bir bakış açısıdır. Vatandaşımızın kamu hizmetine ulaşmasında herhangi bir sıkıntı olduğu an devreye girecek ve tek adımda hizmeti vatandaşımızın ayağına götürecek bir mekanizmadır. Eğitilmiş personelimiz hizmet verecek. İzmir'de 17'ncisini açıyoruz. 1 Müdürlük 16 şeflik şeklinde hizmet verilecek." ifadelerini kullandı.

İzmir Açık Kapı Şube Müdürlüğü çalışmalarına ilişkin veriler de paylaşan Köşger, "05 Aralık 2021 itibarıyla il genelinden toplam 302 bin 38 başvuru alınmıştır. Bu başvurulardan yüzde 99,87'lik orana tekabül eden 301 bin 637 başvuru sonuçlandırılmıştır. Vatandaşlarımız, Açık Kapı başvurularını, elektronik ortamda www.acikkapi.gov.tr üzerinden ya da valiliğimizde ve kaymakamlıklarımızda bulunan Açık Kapı birimlerimize yazılı olarak yapabilecektir." dedi.