İzmir'deki 57'nci tugayda hava savunma eğitimleri düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İzmir'deki 57'nci tugayda hava savunma eğitimleri düzenlendi

14.01.2021 12:15 | Son Güncelleme: 14.01.2021 12:18
İzmir'deki 57'nci tugayda hava savunma eğitimleri düzenlendi

Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'deki 57'nci Topçu Tugayı Hava Savunma Tabur Komutanlığında, hava savunmasına ilişkin eğitimlerin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'deki 57'nci Topçu Tugayı Hava Savunma Tabur Komutanlığında, hava savunmasına ilişkin eğitimlerin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İzmir'deki 57'nci Topçu Tugayı Hava Savunma Tabur Komutanlığımızda görevli personelimiz, hava savunma topuyla hava hedeflerinin takibi, ateş altına alınması, Sentinel ve Kalkan radar sistem kurulumlarını kapsayan eğitimler gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Ziya Selçuk Donald Trump Nikol Paşinyan Süleyman Soylu
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Samet Aybaba Tolga Ciğerci Oğuzhan Özyakup İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Kongre Fenerbahçe Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'deki 57'nci tugayda hava savunma eğitimleri düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 12:19:31. #1.14#
title