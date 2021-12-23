İzmir'deki 2 taşınmazın nihai pazarlık görüşmesi yapıldı - Haberler Ekonomi
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İzmir'deki 2 taşınmazın nihai pazarlık görüşmesi yapıldı

İzmir'deki 2 taşınmazın nihai pazarlık görüşmesi yapıldı
AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, İzmir'in Çiğli ilçesindeki iki taşınmazın nihai pazarlık görüşmesi gerçekleştirildi.

İZMİR (AA) - Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, İzmir'in Çiğli ilçesindeki iki taşınmazın nihai pazarlık görüşmesi gerçekleştirildi.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Maliye Hazinesi adına kayıtlı, İzmir'in Çiğli ilçesi, Balatçık Mahallesi'ndeki, 5 bin 547 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif, 37 milyon 750 bin lira ile Ataseven İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından verildi.

Aynı mahalledeki, 10 bin metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif, 69 milyon lira ile Ataseven İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nden geldi.

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AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi Haberleri

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