İzmir'de zıpkınla balık avlamak için denize giren emekli kaptanın cesedi bulundu
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İzmir'de zıpkınla balık avlamak için denize giren emekli kaptanın cesedi bulundu

İzmir'de zıpkınla balık avlamak için denize giren emekli kaptanın cesedi bulundu
Anadolu Ajansı / Şafak Yel - Haberler | Güncel

İzmir'in Balçova ilçesinde, zıpkınla balık avlamak için denize giren emekli kaptanın cesedi bulundu.

İzmir'in Balçova ilçesinde, zıpkınla balık avlamak için denize giren emekli kaptanın cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, İnciraltı mevkisi açıklarında denizde hareketsiz bir dalgıç olduğunu görenler durumu polise bildirdi.

Olay yerine, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü bünyesindeki dalgıç polisler ile sahil güvenlik ekibi sevk edildi.

Denizden karaya çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Üzerinde Ünal Benlialper (64) adına kimlik çıkan kişinin cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Benlialper'in emekli kaptan olduğu ve balık tutmak için sık sık zıpkınla denize daldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 89,97, Ankara'da 115,71, İzmir'de 47,74 oldu.
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