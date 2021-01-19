Son dakika haberleri... İzmir'de zincirleme trafik kazaları: 14 araç hasar gördü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Son dakika haberleri... İzmir'de zincirleme trafik kazaları: 14 araç hasar gördü

19.01.2021 06:11 | Son Güncelleme: 19.01.2021 06:20
Son dakika haberleri... İzmir'de zincirleme trafik kazaları: 14 araç hasar gördü

Son dakika haberleri: İZMİR'in Çiğli ilçesinde, alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü otomobili ile park halindeki 4 araca çarptı.

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü otomobili ile park halindeki 4 araca çarptı. Öte Yandan, bir TIR ise trafik ışığında bekleyen 8 otomobile çarparak hasar verdi. Meydana gelen 2 kazada, toplamda 14 araçta hasar gördüğü öğrenildi. 

Kaza, 04.00 sıralarında Nazım Hikmet Ran Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen bir sürücü cipi ile seyir halinde olduğu sırada, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çıktı. Kontrolden çıkan cip daha sonra park halinde bulunan 4 araca çarparak hasar verdi. Kaza sonrası, cipte bulunan 3 kişi görgü tanıklarının ifadesine göre olay yerinden koşarak kaçtı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, cip sürücüsünün yakalanması için çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. 

TIR IŞIKTA BEKLEYEN 8 ARACA HASAR VERDİ 

Öte yandan, Bornova ilçesinde dün saat 17.30 sıralarında Kemalpaşa Caddesi'nde, seyir halinde olan Şaban Ç. idaresindeki 35 AL 9086 plakalı TIR, iddiaya göre freni tutmayınca ışıkta bekleyen 8 araca çarparak hasar verdi. Meydana gelen kazada, 5 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, TIR sürücünün ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı. 

Polis ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. 


- İzmir
Son dakika haberleri... İzmir'de zincirleme trafik kazaları: 14 araç hasar gördü
Son dakika haberleri... İzmir'de zincirleme trafik kazaları: 14 araç hasar gördü
Son dakika haberleri... İzmir'de zincirleme trafik kazaları: 14 araç hasar gördü
Son dakika haberleri... İzmir'de zincirleme trafik kazaları: 14 araç hasar gördü
Son dakika haberleri... İzmir'de zincirleme trafik kazaları: 14 araç hasar gördü
Son dakika haberleri... İzmir'de zincirleme trafik kazaları: 14 araç hasar gördü
Son dakika haberleri... İzmir'de zincirleme trafik kazaları: 14 araç hasar gördü
Son dakika haberleri... İzmir'de zincirleme trafik kazaları: 14 araç hasar gördü
Son dakika haberleri... İzmir'de zincirleme trafik kazaları: 14 araç hasar gördü
Son dakika haberleri... İzmir'de zincirleme trafik kazaları: 14 araç hasar gördü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Özdağ İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Can Yaman Ajda Pekkan Demet Özdemir Jennifer Lopez
Spor Mesut Bakkal Gökhan Gönül Stjepan Tomas Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Kaza Otomobil Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... İzmir'de zincirleme trafik kazaları: 14 araç hasar gördü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 06:20:11. #1.15#
title