İzmir'de zeytinlikteki çadırda kumar oynayan 6 kişiye 24 bin 822 lira ceza verildi
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İzmir'de zeytinlikteki çadırda kumar oynayan 6 kişiye 24 bin 822 lira ceza verildi

21.03.2021 15:53 | Son Güncelleme: 21.03.2021 15:58
İzmir'de zeytinlikteki çadırda kumar oynayan 6 kişiye 24 bin 822 lira ceza verildi

İzmir'in Bayındır ilçesinde zeytinlikteki çadırda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini de ihlal ederek kumar oynayan 6 kişiye 24 bin 822 lira ceza kesildi.

İzmir'in Bayındır ilçesinde zeytinlikteki çadırda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini de ihlal ederek kumar oynayan 6 kişiye 24 bin 822 lira ceza kesildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında Kızılcaova Mahallesi'ndeki D.A.B'ye ait zeytin bahçesinde kurulan çadırda kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese baskın düzenleyen ekipler, çadırda kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları belirlenen 6 kişiye 24 bin 822 lira ceza uyguladı.

Kumar oynamak için yer temin ettiği belirlenen D.A.B. hakkında işlem başlatıldı, kumar oynamakta kullanılan malzemeler ile paralara el kondu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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