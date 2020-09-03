İzmir'de zeytinlikte çıkan yangın kontrol altına alındı
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İzmir'de zeytinlikte çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Tire ilçesinde zeytinlikte çıkan yangın kontrol altına alındı.

İzmir'de zeytinlikte çıkan yangın kontrol altına alındı
03.09.2020 00:01 | Son Güncelleme: 03.09.2020 00:36

İzmir'in Tire ilçesinde zeytinlikte çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kaplan Mahallesi'nde zeytin ağaçlarının bulunduğu arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Tire Orman İşletme Şefliği ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kontrol altına alınan yangında, 10 zeytin ağacı kül oldu. Arazideki yaklaşık 300 ağaç da yangından etkilendi.

Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Kaynak: AA

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