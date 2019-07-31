İzmir'de zeytinlik alanda yangın
İzmir'de zeytinlik alanda yangınİZMİR - İzmir'in Bayındır ilçesinde zeytinlik alanda yangın çıktı.
İzmir'de zeytinlik alanda yangın
İZMİR - İzmir'in Bayındır ilçesinde zeytinlik alanda yangın çıktı. Çıkan yangın, ekiplerce kontrol altına alındı.
Edinilen Bilgiye göre, saat 21.15 sıralarında ilçeye bağlı Elifli köyünde bulunan zeytinlik alanda henüz belirlemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Köylülerin ihbarı ile kısa sürede olay yerine gelen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 6 arazöz ile yangına müdahale etti. Yapılan çalışmalar neticesinde, yangın kontrol altına alındı.
Kaynak: İHA
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