İzmir'de zeytin bahçesinde öldürülen kişinin katil zanlısı yakalandı
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İzmir'de zeytin bahçesinde öldürülen kişinin katil zanlısı yakalandı

04.02.2021 10:57 | Son Güncelleme: 04.02.2021 11:00
İzmir'de zeytin bahçesinde öldürülen kişinin katil zanlısı yakalandı

İzmir'in Menderes ilçesinde 68 yaşındaki Metin Zeybek'in zeytin bahçesinde pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin 1 kişi tutuklandı.

İzmir'in Menderes ilçesinde 68 yaşındaki Metin Zeybek'in zeytin bahçesinde pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin 1 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Metin Zeybek'in 27 Ocak'ta Dereköy Mahallesi'nde zeytin bahçesinde tüfekle öldürülmüş halde bulunmasının ardından geniş çaplı çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince oluşturulan özel ekip, çevrede güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Aile içi hesaplaşma olabileceğini değerlendiren ekipler, Zeybek'in kızı S.B. ile arkadaşı U.K'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden katil zanlısı U.K. tutuklandı, S.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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