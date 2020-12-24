İzmir'de "Zeus Sunağı" toplantısı

184 yıldır Almanya'da bulunan Zeus Sunağı'nın Türkiye'ye geri getirilmesi yönünde çalışmalar sürerken, bu kapsamda İzmir'de bir toplantı gerçekleştirildi.

Yaklaşık 184 yıldır kaçırıldığı Almanya'da bulunan Zeus Sunağı'nın geri getirilmesi için yapılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda İzmir Fuar Alanı İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Zeus Sunağı Bergama'nındır. Geri alabilmek için çalışmalarımızı aralıksız devam ettireceğiz" dedi.

Bergama eski Belediye Başkanlarından Sefa Taşkın, Mehmet Gönenç, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Güven Eken, Meclis Üyeleri, İl Kültür Müdürlüğü ve Büyükşehir Turizm Şube Müdürlüğü yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantının ardından bir açıklama yapan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Antik çağdan Roma ve Bizans'a, Selçuklu Devleti'nden Osmanlı İmparatorluğu'na kadar 5 ayrı medeniyete ev sahipliği yapan kadim kent Bergama'dan kaçırılan Zeus Sunağı'nın kendi öz yurduna olan hasretinin artık sona ermesi gerektiğine dikkat çekti.

Açıklamasında UNESCO Dünya Mirası Bergama'nın tarihi ve kültürel değerlerine dikkat çeken Başkan Koştu, Bergama'dan kaçırılarak Almanya'ya götürülen Zeus Sunağı'nın kendi öz vatanı Bergama'ya getirilmesinin haklı bir talep olduğuna işaret etti. Zeus Sunağı'nın Almanya'dan geri getirilmesi ile ilgili olarak Ankara'da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir görüşme gerçekleştirdiğini de açıklayan Başkan Koştu, "Zeus Sunağı ile ilgili tüm isteklerimizi, kaygılarımızı ve taleplerimizi Sayın Bakanımıza ilettim. Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, uluslararası diplomasinin başlatılması ve Zeus Sunağı'nın ilçemize geri getirilmesi ile ilgili çalışmanın bakanlık nezdinde yürütüleceğini ve destek vereceğini ifade etti. Bergama Asklepion Antik Tiyatro'da Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'in başkanlığında gerçekleştirdiğimiz Büyükşehir Meclis Toplantımız 'da da Zeus Sunağı'nın geri getirilmesi için oy birliği ile aldığımız meclis kararımız bulunuyor. Bu haklı talebimiz için çok değerli katılımcılarla istişare ve değerlendirme toplantısı yapmış bulunuyoruz. Talebimizin güçlü bir şekilde tüm dünyaya duyurulmasını sağlayacağımıza inanıyorum" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı