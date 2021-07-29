İzmir'de zehir tacirlerine darbe: 20 tutuklama
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İzmir'de zehir tacirlerine darbe: 20 tutuklama

İzmir'de zehir tacirlerine darbe: 20 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'de, polisin son bir haftada düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 50 kişi gözaltına alındı, bunlardan 20'si tutuklanarak cezaevine konuldu.

İzmir'de, polisin son bir haftada düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 50 kişi gözaltına alındı, bunlardan 20'si tutuklanarak cezaevine konuldu.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine fırsat vermiyor. Bu kapsamda, 19-28 Temmuz tarihleri arasında çeşitli operasyonlara imza atıldı. Baskınlarda; 641 gram esrar-skunk, 52 gram kokain, 26 kök kenevir, 486 gram sentetik kannabinoid, 4 kilo 94 gram metamfetamin, 63 ecstasy, 948 sentetik ecza maddesi, 202 captagon, uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 28 bin 665 bin TL, 2 tabanca, 2 tüfek ve 27 fişek ele geçirildi, 50 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 20'si ise sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.,

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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