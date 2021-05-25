İzmir'de zehir tacirlerine ardı ardına baskınlar: 27 gözaltı
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İzmir'de zehir tacirlerine ardı ardına baskınlar: 27 gözaltı

İzmir'de zehir tacirlerine ardı ardına baskınlar: 27 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik 23 adreste düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 27 kişi gözaltına alındı, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İzmir'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik 23 adreste düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 27 kişi gözaltına alındı, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde imal eden ve ticaretini yapan şahısların yakalanması için harekete geçti. Ekipler, toplamda 23 farklı adreste eş zamanlı operasyonların düğmesine bastı. Baskınlarda; 1 kilo 927 gram esrar maddesi, 44 kök hint keneviri, 33 adet uyuşturucu hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ak-47 kaleşnikof tüfek, 1 adet av tüfeği, 6 adet hassas terazi ve çok sayıda uyuşturucu madde yetiştirmek için kullanılan düzenek ele geçirildi.

Operasyonlarda 27 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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