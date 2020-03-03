İzmir'de zam şampiyonu kabak

03.03.2020 10:36 | Son Güncelleme: 03.03.2020 10:36

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Şubat ayında geçen aya göre fiyatı en fazla artan ürün yüzde 42,43'lük artışla kabak oldu.



Türkiye genelinde TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,35, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 1,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,37 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,94 artış gerçekleşti. İzmir'de ise TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,03, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 1,74, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,90 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,75 artış oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, şubat ayında geçen aya göre fiyatı en fazla artan ürün yüzde 42,43'lük artışla kabak oldu. Bu ürünü yüzde 17,33'lük artışla limon, yüzde 11,13 ile salatalık, yüzde 9,53 ile patates ve yüzde 7,52'lik artışla buğday unu takip etti.



En çok erkek kazağı ucuzladı



İzmir'de şubat ayında geçen aya göre fiyatı düşen ürünlerin başında erkek kazağı geldi. Şubat ayında erkek kazağı fiyatı yüzde 16,99 düşerken, bu ürünü fiyatı yüzde 16,85 düşen domates ile fiyatı yüzde 15,77 düşen kadın kabanı izledi. Aylık en yüksek artış yüzde 1,69 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis)'de oldu



İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 13,76 ile TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 15,79 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) bölgesinde gerçekleşti. - İZMİR

Kaynak: İHA