İzmir'de zam şampiyonu çocuk elbisesi İzmir'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 12,38, aylık yüzde 1,21 artarken, İzmir'de en çok artan ürün çocuk elbisesi oldu.

İzmir'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 12,38, aylık yüzde 1,21 artarken, İzmir'de en çok artan ürün çocuk elbisesi oldu.

Türkiye genelinde TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,36, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 4,57, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,39 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,1 artış gerçekleşti. İzmir'de ise TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,21, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 5,16, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,38 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,05 artış gerçekleşti.

Zam şampiyonu çocuk elbisesi oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, mayıs ayında geçen aya göre fiyatı en fazla artan ürün yüzde 21,10'luk artışla çocuk elbisesi oldu. Bu ürünü yüzde 11,67'lik artışla muz, yüzde 10,53'lük LPG ücreti (Araba Tüpü Dolum), yüzde 9,51'lik artışla benzin ve yüzde 8,54'lük artışla erkek berberi takip etti.

En çok sivri biber ucuzladı

İzmir'de mayıs ayında geçen aya göre fiyatı düşen ürünlerin başında sivri biber geldi. Mayıs ayında sivri biber fiyatı yüzde 48,20 düşerken, bu ürünü fiyatı yüzde 42,16 düşen kuru soğan ile fiyatı yüzde 32,96 düşen sarımsak izledi. Aylık en yüksek artış yüzde 1,72 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) bölgesinde gerçekleşti

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 12,50 ile TR22 (Balıkesir, Çanakkale) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 13,63 ile TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) bölgesinde gerçekleşti. - İZMİR

Kaynak: İHA