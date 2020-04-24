İzmir'de yüzüncü yıl coşkusuyla yer gök aydınlandı İzmir'de 23 Nisan kutlamaları hafızalardan silinmeyecek bir geceyle sona erdi. Saatler 20.59'u gösterdiğinde ışıkları açıp kapatan İzmirliler adeta görsel bir şölen yarattı.

- Balkonlarda söylenen İstiklal Marşı'nın ardından havai fişek gösterisiyle yer gök aydınlandı.

İzmir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yüzüncü yıl etkinlikleri görkemli bir geceyle sona erdi. Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan İzmirliler bayram coşkusunu balkonlarda yaşadı. 20.59'da ışıklarını açıp kapatan İzmirliler kentte ışık şöleni yarattı. Saatler 21.00'i gösterdiğinde ise tüm İzmir yine balkonlardan hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kadifekale'den düzenlenen havai fişek gösterisi ve Karataş Lisesi'nin önünde gökyüzüne bırakılan kırmızı beyaz balonlar ise kentte unutulmaz görüntüler yarattı. İZDENİZ vapurları da dakikalarca korna sesleriyle o anlara eşlik etti.

Kaynak: Bültenler