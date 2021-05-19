İZMİR'DE YÜZLERCE MOTOSİKLETLİ 19 MAYIS KORTEJİ DÜZENLEDİ
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İZMİR'DE YÜZLERCE MOTOSİKLETLİ 19 MAYIS KORTEJİ DÜZENLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'de sosyal medyadan örgütlenen yaklaşık 500 motosikletli, ellerinde bayraklarla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kortej oluşturup, şehir turu attı.

İZMİR'de sosyal medyadan örgütlenen yaklaşık 500 motosikletli, ellerinde bayraklarla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kortej oluşturup, şehir turu attı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı İzmir'de kent genelinde coşkuyla kutlandı. Geçmiş yılların aksine bu sene kutlamalar koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi. Sosyal medyadan organize olan motosikletliler de 'Bayram Korteji' oluşturdu. Çiğli ilçesinde bir araya gelen yaklaşık 500 motosikletli, ellerinde ve motosikletlerindeki Türk bayraklarıyla yola koyuldu. Anadolu Caddesi güzergahını takip edip, Alsancak'a gelen kortejin son durağı Gündoğdu Meydanı oldu. Kornalarını çalarak alana giren motosikletlileri gören vatandaşlar da o anları kameralarıyla kaydetti. Anlamlı bir günde yapılan kortejin çok değerli olduğunu belirten motosiklet sürücüsü Pınar Kuveydar Özcan, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için toplandık. Aktif motosiklet kullanıcısıyım. Daha önceleri de çeşitli kortejlerde bulunmuştum. Böylesine anlamlı bir günde birlik olup bu korteji yapmak hepimiz için çok özel? dedi.

Motosiklet kullanıcılarından Yasemin Yağcı, "Çok güzel duygular içindeyiz. Hep beraber kortej oluşturmak için geldik. Umarım kazasız belasız güzel geçecek. Atatürk'ün çocukları olarak hep beraber burada olmamız çok güzel bir duygu" diye konuştu.

SOSYAL MEDYADAN TOPLANDILAR

Bayram kortejiyle birlikte farkındalık yaratmak istediklerini belirten Motosiklet Kullanıcıları Derneği Başkanı Önder Coşkun, "Pandemi nedeniyle uzun süredir bu tarz sürüşler yapmıyorduk. Ancak bu yıl yapmaya karar verdik. Bayramımızı da böylelikle kutlayıp farkındalık yaratmak istedik. O nedenle de buradayız. Sosyal medyadan yaptığımız çağrılarla bir araya geldik" dedi.

Kortejde yer alan Karşıyaka Motorlu Kuryeler Derneği Başkanı Batuhan Bursalı ise, "Motosiklet kulüpleri, motosiklet dernekleri, kuryeler olarak toplandık. İki tekere gönül verenler olarak buradayız. Atamıza saygımızı bir kez daha göstereceğiz. Bu zamana kadar yapamadığımız kortejlerimizi de böylelikle yapmış olduk" dedi.

İZMİR'DE YÜZLERCE MOTOSİKLETLİ 19 MAYIS KORTEJİ DÜZENLEDİ
İZMİR'DE YÜZLERCE MOTOSİKLETLİ 19 MAYIS KORTEJİ DÜZENLEDİ
İZMİR'DE YÜZLERCE MOTOSİKLETLİ 19 MAYIS KORTEJİ DÜZENLEDİ
İZMİR'DE YÜZLERCE MOTOSİKLETLİ 19 MAYIS KORTEJİ DÜZENLEDİ
İZMİR'DE YÜZLERCE MOTOSİKLETLİ 19 MAYIS KORTEJİ DÜZENLEDİ
İZMİR'DE YÜZLERCE MOTOSİKLETLİ 19 MAYIS KORTEJİ DÜZENLEDİ
İZMİR'DE YÜZLERCE MOTOSİKLETLİ 19 MAYIS KORTEJİ DÜZENLEDİ
İZMİR'DE YÜZLERCE MOTOSİKLETLİ 19 MAYIS KORTEJİ DÜZENLEDİ
İZMİR'DE YÜZLERCE MOTOSİKLETLİ 19 MAYIS KORTEJİ DÜZENLEDİ
İZMİR'DE YÜZLERCE MOTOSİKLETLİ 19 MAYIS KORTEJİ DÜZENLEDİ
İZMİR'DE YÜZLERCE MOTOSİKLETLİ 19 MAYIS KORTEJİ DÜZENLEDİ
İZMİR'DE YÜZLERCE MOTOSİKLETLİ 19 MAYIS KORTEJİ DÜZENLEDİ
İZMİR'DE YÜZLERCE MOTOSİKLETLİ 19 MAYIS KORTEJİ DÜZENLEDİ
İZMİR'DE YÜZLERCE MOTOSİKLETLİ 19 MAYIS KORTEJİ DÜZENLEDİ
İZMİR'DE YÜZLERCE MOTOSİKLETLİ 19 MAYIS KORTEJİ DÜZENLEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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