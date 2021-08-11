İzmir'de yurda yasa dışı yollarla giren 51 yabancı uyruklu yakalandı
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İzmir'de yurda yasa dışı yollarla giren 51 yabancı uyruklu yakalandı

İzmir'de yurda yasa dışı yollarla giren 51 yabancı uyruklu yakalandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

İzmir'in Seferihisar ve Urla ilçelerinde yurda kaçak yollarla giren 51 yabancı uyruklu yakalandı, organizatör oldukları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Seferihisar ve Urla ilçelerinde yurda kaçak yollarla giren 51 yabancı uyruklu yakalandı, organizatör oldukları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Seferihisar ilçesi tatbikat alanı bölgesindeki 8 Somali, 9 Kongo, 3 Afganistan, 1 Yemen, 1 Etiyopya, 1 Senegal ve 5 Cibuti uyruklunun ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edildi.

Urla ilçesinde de 2 araçtaki 23 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla ülkeye girdiği belirlendi.

Organizatör olduğu değerlendirilen araç sürücüleri O.Ç. ve M.Ö. gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından geri gönderme merkezine götürüldü.

İzmir'de yurda yasa dışı yollarla giren 51 yabancı uyruklu yakalandı
İzmir'de yurda yasa dışı yollarla giren 51 yabancı uyruklu yakalandı
İzmir'de yurda yasa dışı yollarla giren 51 yabancı uyruklu yakalandı
İzmir'de yurda yasa dışı yollarla giren 51 yabancı uyruklu yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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