İzmir'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 86 düzensiz göçmen kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili, Seferihisar ve Çeşme ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 86 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 28 düzensiz göçmeni kurtardı.

Seferihisar ile Çeşme ilçeleri açıklarında da can salları içerisinde Türk kara sularına itilen 58 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Kurtarılan 86 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.