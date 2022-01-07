İzmir'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 34 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 34 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
AA / Zeynep Çelikkol - Haberler | Güncel

İzmir'in Çeşme ilçesinde Yunanistan unsurlarınca geri itilen 34 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

ÇEŞME, İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde Yunanistan unsurlarınca geri itilen 34 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası yaptığı ve sürüklendiği ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 34 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA / Zeynep Çelikkol - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title