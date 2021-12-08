İzmir'de Yunanistan unsurlarınca denize atılan 8 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de Yunanistan unsurlarınca denize atılan 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel
İzmir'de Yunanistan unsurlarınca denize atılan 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca denize atılan ve kendi imkanlarıyla karaya çıkan 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.

ÇEŞME, İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca denize atılan ve kendi imkanlarıyla karaya çıkan 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Karaada batısında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca denize atılan ve kendi imkanlarıyla karaya çıkan 8 düzensiz göçmeni ada üzerinden kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.

AA / Mustafa Güngör - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title