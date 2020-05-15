İzmir'de Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 30 sığınmacı kurtarıldı
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İzmir'de Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 30 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'in Menderes ilçesinde Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına dönmeye zorlanan 30 sığınmacı kurtarıldı.

İzmir'de Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 30 sığınmacı kurtarıldı
15.05.2020 00:11 | Son Güncelleme: 15.05.2020 00:12

İzmir'in Menderes ilçesinde Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına dönmeye zorlanan 30 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Özdere Mahallesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına bırakılan 2 lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi.

Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da olduğu, lastik botlardaki 13 Kongo, 8 Suriye, 5 Bangladeş, 3 Filistin ve 1 Lübnan uyruklu 30 sığınmacıyı kurtardı.

İzmir'de Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 30 sığınmacı kurtarıldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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