İzmir'de Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca geri itilen 34 sığınmacı kurtarıldı
İzmir'in Dikili ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına dönmeye zorlanan 34 sığınmacı karaya çıkarıldı.
13.03.2020 21:34 | Son Güncelleme: 13.03.2020 21:40
İzmir'in Dikili ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına dönmeye zorlanan 34 sığınmacı karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Dikili açıklarına geri itilen lastik bottaki sığınmacıların yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu lastik bottaki 17 Kongo, 11 Somali, 4 Suriye ve 2 Orta Afrika uyruklu 34 sığınmacıyı kurtardı.
Kaynak: AA