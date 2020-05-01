İzmir'de Yunan sahil güvenliğinin Türk kara sularına ittiği sığınmacılar kurtarıldı
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İzmir'de Yunan sahil güvenliğinin Türk kara sularına ittiği sığınmacılar kurtarıldı

İzmir'de Yunan sahil güvenliğinin Türk kara sularına ittiği sığınmacılar kurtarıldı
01.05.2020 21:52 | Son Güncelleme: 01.05.2020 21:58

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 14 sığınmacı kurtarıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 14 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çeşme Boğaz Adası'nda Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından motoru alınarak Türk karasularına geri itilen bir grup düzensiz göçmenin tespit edildiği bildirildi.

Görevlendirilen 3 bot ve 1 Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi tarafından 10 Somali ve 4 Suriye uyruklu olmak üzere 3'ü çocuk 14 sığınmacı kurtarıldı.

Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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