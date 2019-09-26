İzmir'de yüksek katlı binada yangın tatbikatı

26.09.2019 15:44

İzmir İtfaiyesi Dağcılık ekibi, Cumhuriyet Meydanı'ndaki yüksek katlı binada yangın ve kurtarma tatbikatı yaptı.

İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında, Türk Telekom İzmir Bölge Müdürlüğü binasında yapılan tatbikatta senaryo gereği itfaiyeciler, ihbar üzerine merdivenli kurtarma aracı ve AKS aracıyla harekete geçti.

Yangına müdahale ederken mahsur kalanları kurtarmak için de operasyon başlatan ekipler, pencereye çıkan bir kişiyi merdivenli itfaiye aracına alarak aşağı indirdi.

Dumandan etkilenenlere ilk müdahale olay yerindeki AKS ekipleri tarafından yapıldı.

Sonrasında Cumhuriyet Meydanında toplanan çalışanlara itfaiye çavuşu Muharrem Aktop bilgi verdi.

Yangına nasıl müdahale edileceği konusunda çalışanlara bilgi veren Aktop, meydana konulan tüpü yakarak nasıl söndürülmesi gerektiğini de gösterdi.

Kaynak: AA