İzmir'de yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi: 63 şüpheliye işlem

İZMİR (İHA) - İzmir'de jandarma ekipleri tarafından il genelinde gerçekleşen operasyonlarda 103 kilonun üzerinde kubar esrar ile 13 bin 508 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olaylarla ilgili 63 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi maksadıyla 13-21 Eylül 2021 tarihleri arasında Bayındır, Bergama. Beydağ, Karaburun, Kiraz, Ödemiş, Seferihisar, Tire ve Torbalı ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirdi. Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, drone destekli ve yaya olarak yapılan keşif faaliyetleri sonucunda yürütülen operasyonlarda, 109,5 kilogram kubar esrar, 13 bin 508 kök Hint keneviri, 42 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi, 6 adet av tüfeği, 122 adet av fişeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tabanca/tüfek şarjörü, 41 adet tabanca fişeği, 1 adet işlemeli balta, 80 santimetre uzunluğunda bıçak, 1 adet sustalı bıçak ve 1 adet muşta ele geçirildi.

63 şüpheli hakkında adli işlem

Öte yandan 9 ilçede gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında olaylarla ilgili 63 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - İZMİR

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