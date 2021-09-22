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Son dakika: İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 63 şüpheli yakalandı

AA / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel
Son dakika: İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 63 şüpheli yakalandı

Son dakika haber: İzmir'in 9 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 63 şüpheli yakalandı.

İZMİR (AA) - İzmir'in 9 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 63 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13-21 Eylül arasında Bayındır, Bergama, Beydağ, Karaburun, Kiraz, Ödemiş, Seferihisar, Tire ve Torbalı ilçelerinde drone destekli uyuşturucu operasyonları düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 109,5 kilogram esrar, 13 bin 508 kök Hint keneviri, 42 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, 6 av tüfeği, 122 fişek ile 3 tabanca ve bunlara ait 41 fişek ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 63 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Son dakika: İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 63 şüpheli yakalandı

Son dakika: İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 63 şüpheli yakalandı

Son dakika: İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 63 şüpheli yakalandı

AA / Hüseyin Bağış - Son Dakika Haberleri
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