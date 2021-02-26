Yolun karşısına geçmeye çalışan genç kadın otomobilin çarpması sonucu öldü
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Yolun karşısına geçmeye çalışan genç kadın otomobilin çarpması sonucu öldü

26.02.2021 22:33 | Son Güncelleme: 26.02.2021 22:56

İzmir'in Konak ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan genç kadın otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İzmir'in Konak ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan genç kadın otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Sadıkbey tramvay durağından yolun karşısına geçmeye çalışan Kübra Karabaş'a (19) Balçova'dan Konak istikametine giden Ö.A. idaresindeki 35 ACC 312 plakalı araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Karabaş, aynı yönde seyreden C.Y'nin idaresindeki 34 RG 3439 plakalı otomobilin altında bir süre sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Karabaş'ın öldüğünü tespit etti. Karabaş'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili iki aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Yolun karşısına geçmeye çalışan genç kadın otomobilin çarpması sonucu öldü
Yolun karşısına geçmeye çalışan genç kadın otomobilin çarpması sonucu öldü
Yolun karşısına geçmeye çalışan genç kadın otomobilin çarpması sonucu öldü
Yolun karşısına geçmeye çalışan genç kadın otomobilin çarpması sonucu öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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