Yolun karşısına geçmeye çalışan genç kadın otomobilin çarpması sonucu öldü
İzmir'in Konak ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan genç kadın otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
İzmir'in Konak ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan genç kadın otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Sadıkbey tramvay durağından yolun karşısına geçmeye çalışan Kübra Karabaş'a (19) Balçova'dan Konak istikametine giden Ö.A. idaresindeki 35 ACC 312 plakalı araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Karabaş, aynı yönde seyreden C.Y'nin idaresindeki 34 RG 3439 plakalı otomobilin altında bir süre sürüklendi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Karabaş'ın öldüğünü tespit etti. Karabaş'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Kazayla ilgili iki aracın sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz