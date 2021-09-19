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İzmir'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın yaralandı

AA / Kürşat Gürbüz - Haberler | Güncel
İzmir'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın yaralandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kızılüzüm mevkisinde, Kemalpaşa yönüne giden M.Ç. ( 37) yönetimindeki 35 DB 0040 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Bircan Ekinci'ye (31) çarptı. Kazanın ardından sürücü, otomobiliyle olay yerinden kaçarken, çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bircan Ekinci, ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesine, ardından Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü, polis ekiplerinin kovalaması sonucu Ulucak mevkisinde yakalandı.

AA / Kürşat Gürbüz - Son Dakika Haberleri
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