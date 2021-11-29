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İzmir'de yollar göle döndü, deniz taştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de yollar göle döndü, deniz taştı İzmir'de etkili olan sarı fırtına sebebiyle Karşıyaka ilçesinde deniz taştı.

KARŞIYAKA, İZMİR (İHA) - İzmir'de yollar göle döndü, deniz taştı

İZMİR - İzmir'de etkili olan sarı fırtına sebebiyle Karşıyaka ilçesinde deniz taştı. Deniz sularından tramvay hattını doldurması nedeniyle seferler iptal edildi. Bu arada İzmir'deki tüm deniz seferleriyse olumsuz hava koşulları sebebiyle geçici süreyle askıya alındı.

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü, dün yaptığı uyarıyla İzmir ve çevresi için sarı fırtına uyarısı vermişti. İzmir'de beklenen fırtına sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Saatteki hızı 110 kilometreye kadar çıkan rüzgar nedeniyle arabalı vapur seferleri iptal edilmişti. Yoğun rüzgarların etkisini gösterdiği Karşıyaka sahilinde ise deniz taştı. Denizden taşan sular, sahil şeridindeki tramvay hattını da etkiledi. Tram İzmir'den yapılan açıklamada Ataşehir-Yunuslar ve Nikah Sarayı-Alaybey durakları arasında tramvay seferleri gerçekleştirilemediği duyuruldu. Yunuslar ve Nikah Sarayı durakları arasında ESHOT otobüsleriyle ulaşımın sağlandığı ifade edildi.

İzmir'de yollar göle döndü, deniz taştı

İzmir'de yollar göle döndü, deniz taştı

İzmir'de yollar göle döndü, deniz taştı

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İhlas Haber Ajansı / Salih Yılmazsoy - Son Dakika Haberleri

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