İzmir'de yoldan çıkıp direğe çarpan aracın sürücüsü öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de yoldan çıkıp direğe çarpan aracın sürücüsü öldü

AA / Halil Şahin - Haberler | Güncel
İzmir'de yoldan çıkıp direğe çarpan aracın sürücüsü öldü

İzmir'in Buca ilçesinde, yoldan çıkan ve yol kenarındaki trafik levhasının direğine çarparak duran otomobilin sürücüsü, yaşamını yitirdi.

GAZİEMİR, İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde, yoldan çıkan ve yol kenarındaki trafik levhasının direğine çarparak duran otomobilin sürücüsü, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, İzmir Çevre Yolunda Buca'dan Gaziemir yönüne ilerleyen Tuğberk Sayhan idaresindeki 06 FK 2371 plakalı otomobil, Buca Batı çıkışı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Yol kenarındaki su kanalını aşan araç, trafik levhası direğine çarparak durdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Sayhan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İzmir'de kendilerine korna çalan vatandaşı tekmeleyen polis görevden uzaklaştırıldı

İzmir'de kendilerine korna çalan vatandaşı tekmeleyen polis görevden uzaklaştırıldı

 İzmir'de trans birey cinayeti

İzmir'de trans birey cinayeti

 İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Türkiye'nin lideri konumunda

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Türkiye'nin lideri konumunda

AA / Halil Şahin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title