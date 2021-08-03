İzmir'de yolcu otobüsü alev aldı, faciadan dönüldü
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İzmir'de yolcu otobüsü alev aldı, faciadan dönüldü

İzmir'de yolcu otobüsü alev aldı, faciadan dönüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'in Bornova ilçesinde, içerisinde 28 yolcunun bulunduğu seyir halindeki yolcu otobüsü motor kısmından alev aldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde, içerisinde 28 yolcunun bulunduğu seyir halindeki yolcu otobüsü motor kısmından alev aldı. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, faciadan dönülen olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, akşam saatlerinde Erzene Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kütahya'nın Simav ilçesinden harekete geçen F.A., idaresindeki 43 KK 800 plakalı özel bir şirkete ait yolcu otobüsü, İzmir'in Bornova ilçesi Sabuncubeli Tüneli çıkışında seyir halindeyken, otobüsün motor kısmı belirlenemeyen sebepten dolayı bir anda alev aldı. Durumu fark eden şoför, içerisinde 28 yolcunun bulunduğu otobüsü emniyet şeridine çekerken, yolcular da hızlı bir şekilde tahliye edildi. Bu arada çevredeki vatandaşlar tarafından durum polis ve itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bazı yolcuların eşyaları yandı

Yangın nedeniyle bazı yolcuların otobüsün bagaj kısmında bulunan eşyaları yanarken, bazı yolcular ise bagajdan eşyalarını alarak bölgeden uzaklaştı. Faciadan dönülen olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, trafikte ise uzun araç kuyruğu oluştu. Öte yandan, ekipler tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

(İHA)

İzmir'de yolcu otobüsü alev aldı, faciadan dönüldü
İzmir'de yolcu otobüsü alev aldı, faciadan dönüldü
İzmir'de yolcu otobüsü alev aldı, faciadan dönüldü
İzmir'de yolcu otobüsü alev aldı, faciadan dönüldü
İzmir'de yolcu otobüsü alev aldı, faciadan dönüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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