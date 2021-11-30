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İzmir'de yolcu gemilerinin seferleri normale döndü

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İzmir'de yolcu gemilerinin seferleri normale döndü

İzmir'de olumsuz hava şartları nedeniyle bugün başlatılamayan gemi seferlerinin yeniden normale döndüğü bildirildi.

İZMİR (İHA) - İzmir'de olumsuz hava şartları nedeniyle bugün başlatılamayan gemi seferlerinin yeniden normale döndüğü bildirildi.

İzmir genelinde etkili olan kuvvetli lodos ve fırtına sebebiyle, bugün arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri başlatılamamıştı. İZDENİZ'den yapılan açıklamaya göre arabalı vapur seferlerinin saat 16.00, yolcu gemisi seferlerinin ise 16.30'dan itibaren yeniden normale döndüğü belirtildi.

İZDENİZ'den yapılan açıklamada, "Hava ve deniz şartlarının normale dönmeye başlamasıyla, saat 16.00 itibariyle arabalı vapurları, saat 16.30 itibariyle de yolcu gemileri sefer tarifesi program dahilinde uygulanmaya devam edecektir. Ekiplerimiz Alsancak İskelesi'nde çalışmalarına devam etmekte olup Alsancak İskelesi ile bağlantılı seferlerde kısa süreli gecikmeler yaşanabilir" sözlerine yer verildi.

(İHA)

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