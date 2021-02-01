İzmir'de yol verme kavgasında 7 kişi yaralandı
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İzmir'de yol verme kavgasında 7 kişi yaralandı

01.02.2021 18:07 | Son Güncelleme: 01.02.2021 18:10
İzmir'de yol verme kavgasında 7 kişi yaralandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde, yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, motosiklet sürücüsü ile bir işçi servisi sürücüsü arasında Atatürk Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yeri önünde, yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Sözlü tartışma sonrası taraflar olay yerinden ayrıldı.

Motosiklet sürücüsü, bir süre sonra 3 arkadaşıyla belirtilen iş yerinin önüne geri geldi ve bu şahıslar pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Çevredekilerin müdahalesi sonucu çıkan arbedede ve tüfekten çıkan saçmalarla 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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