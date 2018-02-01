İzmir'de "Yol Verme" Kavgasında 3 Kişi Bıçakla Yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde "yol verme" iddiasıyla çıkan kavgada 3 kişi bıçakla ağır yaralandı.

Güneşli Mahallesi'nde iki sürücü arasında "yol verme" tartışması çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle sürücü O.B, diğer otomobilde bulunan Yunus P, (20) Yahya A. (20) ve İsa A'yı (25) bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. O.B. gözaltına alındı.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.