İzmir'de yokuştan kayan kamyonetin çarptığı otomobilde ve binada hasar oluştu

İzmir'in Konak ilçesinde park halindeyken yokuş aşağı kaymaya başlayan kamyonet, önce otomobile ardından bir binaya çarptı.

İzmir'in Konak ilçesinde park halindeyken yokuş aşağı kaymaya başlayan kamyonet, önce otomobile ardından bir binaya çarptı.

İlçeye bağlı 348 Sokak'ta bir market zincirine ait park halindeki 35 AU 7037 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle yokuş aşağı kaymaya başladı.

Kamyonet, park halindeki bir otomobile ardından binaya çarptı. Binaya bitişik doğal gaz borusunda sızıntı meydana geldi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Polis sokağı trafiğe kapatırken doğal gaz ekipleri, sızıntı olan boruya gaz akışını kesti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal