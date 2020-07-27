İzmir'de "yok artık" dedirten görüntü! Tehlikeli anlar kameralara yansıdı İzmir'in Karşıyaka ilçesinde trafik magandaları, hem kendi hem de trafikteki diğer araç sürücülerinin canını hiçe saydı. Magandanın ayağıyla direksiyonu kontrol ettiği anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen olayda trafik magandalarının sorumsuzluğu, başkalarının canına pahalıya mal olabilirdi. Aracının hızını sabitleyen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, yanındaki kadın ile birlikte kendi aracının üstüne çıktı. Seyir halindeki sürücü bu esnada tek ayağıyla direksiyonu idare etti. Yaşanan tehlike dolu anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. ŞAŞKIN BAKIŞLAR ARASINDA YOLUNA DEVAM ETTİ Öte yandan, cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, video çeken şahsın "Harikasınız" demesi üzerine araç üstüne çıkan şahıslar gülümseyerek poz verdi. Trafik magandası yanından geçen araç sürücülerinin şaşkın bakışları arasında yoluna devam etti.

Kaynak: İHA