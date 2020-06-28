İzmir'de, YKS'nin ikinci oturumu heyecanı
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İzmir'de, YKS'nin ikinci oturumu heyecanı

İZMİR'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) için okullara gelen adaylar, koronavirüs tedbirlerine göre salonlara alındı.

İzmir'de, YKS'nin ikinci oturumu heyecanı
28.06.2020 12:04 | Son Güncelleme: 28.06.2020 12:07

İZMİR'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) için okullara gelen adaylar, koronavirüs tedbirlerine göre salonlara alındı. 

YKS'nin dün yapılan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) ardından bugün de ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), saat 10.15'te başladı. Adaylar, sınava girecekleri salonlara maske ve sosyal mesafe kurallarına uyularak, alındı. İzmir Atatürk Lisesi'nde sınava giren adaylar, heyecanlı olduklarını belirterek, üniversite hedeflerini paylaştı. Seyhan Elinç, "Şu an çok heyecanlıyım. Dün yapılan birinci oturumda, sınavım güzel geçti. Bugün de inşallah güzel geçer. Çalıştık. Sınavda da çabalayacağız. Hedefim, Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi" dedi.

Sınav için umutlu olduğunu söyleyen Asena Abaylı ise "Tüm öğrenciler gibi ben de çok heyecanlıyım. Bir o kadar da huzurluyum çünkü çok çalıştım. İnşallah bunun karşılığını alırım. Umutluyum" diye konuştu.Üçüncü kez sınava girdiğini dile getiren Kuntay Ege Dedik de "Dershaneye gitmedim. Kendim evde çalıştım. İyi de not bekliyorum. Hedefim, Ege Üniversitesi Gastronomi Bölümü" dedi. 

Sınava giren adayları ise aileleri, okul dışında bekledi. Bazı aileler, yanlarında getirdikleri sandalyelerde oturarak, sınavdan çıkacak çocuklarını bekledi. 


Kaynak: DHA

Manşet

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