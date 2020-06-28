İzmir'de YKS nedeniyle uygulanan kısıtlamaya uymayan 112 kişiye para cezası İzmir'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 112 kişiye toplam 300 bin 428 lira idari para cezası uygulandı.

İzmir'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 112 kişiye toplam 300 bin 428 lira idari para cezası uygulandı.

YKS'nın dün ve bugün gerçekleşen üç oturumu öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla tüm illerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Kısıtlama dün saat 09.30-15.00, bugün de 09.30-18.30 saatleri arasında uygulandı. Kısıtlama boyunca İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kentin birçok noktasında denetim ve uygulama yaptı. Ekiplerin yaptığı denetim ve uygulamalarda kısıtlama kurallarına uymayan 112 kişiye toplam 300 bin 428 lira idari para cezası uygulandı. - İZMİR

Kaynak: İHA