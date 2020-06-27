İzmir'de YKS heyecanı başladı, baba kızının şekerine dua okudu (2)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir'de YKS heyecanı başladı, baba kızının şekerine dua okudu (2)

İzmir'de YKS heyecanı başladı, baba kızının şekerine dua okudu (2)SINAV ÇIKIŞI SOSYAL MESAFE KURALINA UYULMADIİzmir'de Yükseköğretim Kurumu Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna giren binlerce öğrencinin sınavı saat 13.00'da sona erdi.

İzmir'de YKS heyecanı başladı, baba kızının şekerine dua okudu (2)
27.06.2020 15:41 | Son Güncelleme: 27.06.2020 15:44

İzmir'de YKS heyecanı başladı, baba kızının şekerine dua okudu (2)

SINAV ÇIKIŞI SOSYAL MESAFE KURALINA UYULMADIİzmir'de Yükseköğretim Kurumu Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna giren binlerce öğrencinin sınavı saat 13.00'da sona erdi. Sınav salonundan çıkan öğrenciler, kendilerini bina kapısında bekleyen velilerine koştu. Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Suphi Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi'nde çocuğunun sınavdan çıkmasını bekleyen veliler ise çocuklarını sınav çıkışında kapıda karşıladı. Vatandaşların birçoğunda maske olsa da sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği görüldü. Sınav bitiminde kapıda kendilerini bekleyen anne ve babalarına koşan öğrenciler, sınav heyecanını paylaştı.'TÜRKÇE SORULARINI ÇÖZMEK UZUN SÜRDÜ'Sınavının güzel geçtiğini anlatan Ece Öksüz, "Süre arttırılmıştı. Ama Türkçe sorularıyla uğraştım. Güzeldi umarım sonucu da güzel olur. İkinci defa giriyorum. Geçen yıl da girmiştim. Hedefim Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği. Pandemi nedeniyle birçok öğrencinin programında sıkıntı oldu. Ben iyi hazırlandığımı düşünüyorum. Ama hepimiz pandemiden etkilendik. Umarım herkesin sınavı güzel geçmiştir ve kimse sağlığını kaybetmez. Tek dileğim bu" diye konuştu. Soruların zor olmadığını ifade eden Burak Açıkgöz de "Sınav çok iyi geçti. Sorular kolaydı. Özellikle matematik kolaydı. Türkçe soruları ise yoruma dayalıydı. Ama benim için güzel geçti. Hedefim 4 yıllık çocuk gelişimi okumak" dedi.Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Genç Dönüşüm Projesi kapsamında sınavdan çıkan gençlerden aldıkları kalem ve silgileri köy okullarındaki çocuklara gönderdiklerini söyleyen Yunus Emre Özarpacı, "İzmir'in köylerindeki ihtiyaç sahibi öğrencilerimize kalemleri teslim ediyoruz. Öğrenciler destek oluyor, genelde sınavdan çıkan çoğu öğrenci kalemlerini bağışlıyor" dedi.'SORULAR UZUN VE KARIŞIKTI'İkinci kez kendini denemek için sınava girdiğini söyleyen üniversite öğrencisi Arda Karataş, "Psikolojik açıdan rahat girdim sınava, bir de süre eklendiği için iyi oldu. Sosyal bir tık daha basitti geçen seneye göre. Türkçe zordu, şıklar genelde birbirine benzer oluyor" diye konuştu. Sınavının kötü geçtiğini söyleyen Tekin Çetingöz ise, "Biraz da benden kaynaklanan bir durum. Ama bakalım, olmazsa bir dahaki sefere" şeklinde konuştu. İkinci kez sınava giren Arda Alagöz, "Sınav biraz kötü geçti. Vaktimiz boldu fakat sorular uzun ve karışıktı. İkilemde bırakıyordu. Vaktim onlara gitti. Sosyal ve fen iyiydi. 30 dakikanın yararı vardı fakat gerekli şekilde çalışamadık. Daha iyisi olabilirdi" dedi.

Yarın ise YKS'nin 2'nci oturum sınavı olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) var. AYT ise pazar günü 15.15'te başlayacak ve 13.15'te sona erecek. Üniversite sınavının son ayağı olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise 15.45'te başlayacak, 17.45'te sona erecek.


Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı Haber
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter'da gündem oldu Haber
Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter'da gündem oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu Haber
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti Haber
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Haber
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Son Dakika: Erdoğan'dan işçi ve işveren temsilcilerine kıdem tazminatı resti: Aranızda halletmezseniz art niyetlisiniz
Son Dakika: Erdoğan'dan işçi ve işveren temsilcilerine kıdem tazminatı resti: Aranızda halletmezseniz art...
Veteriner hekimler, koronavirüs nedeniyle kurban pazarlığında el sıkışarak pazarlık yapılmamasını istedi
Veteriner hekimler, koronavirüs nedeniyle kurban pazarlığında el sıkışarak pazarlık yapılmamasını istedi
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
YKS'deki ilk oturum sonrası ÖSYM'den açıklama: Sınav sorunsuz bir şekilde sona erdi
YKS'deki ilk oturum sonrası ÖSYM'den açıklama: Sınav sorunsuz bir şekilde sona erdi
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Beşiktaş'ın eski yıldızı Guti, Almeria'daki görevinden alındı
Beşiktaş'ın eski yıldızı Guti, Almeria'daki görevinden alındı
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
Galatasaray'ın gündemindeki Çaykur Rizespor'lu Oğulcan Çağlayan, sözleşmesini feshetti
Galatasaray'ın gündemindeki Çaykur Rizespor'lu Oğulcan Çağlayan, sözleşmesini feshetti
Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı
Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Sağlık Bakanlığı, yurt dışına çıkanlardan istenen testin fiyatını 110 lira olarak belirledi
Sağlık Bakanlığı, yurt dışına çıkanlardan istenen testin fiyatını 110 lira olarak belirledi
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti
Evlat sahibi olmak böyle bir şey! Kaza geçiren baba, canını değil oğlunun sınavını düşündü
Evlat sahibi olmak böyle bir şey! Kaza geçiren baba, canını değil oğlunun sınavını düşündü
Başakşehir maçı için çok konuşulacak kadro! Terim'den radikal karar
Başakşehir maçı için çok konuşulacak kadro! Terim'den radikal karar
Kerem Bürsin'den Hande Erçel'i zora sokan soru: En sevdiğin partnerin kim?
Kerem Bürsin'den Hande Erçel'i zora sokan soru: En sevdiğin partnerin kim?
İmama küsen mahalleli, namazı cami yerine kıraathane önünde kıldı
İmama küsen mahalleli, namazı cami yerine kıraathane önünde kıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları...
Suç örgütüne operasyonda polisten kaçmak isterken üçüncü kattan atlayan zanlı belini kırdı
Suç örgütüne operasyonda polisten kaçmak isterken üçüncü kattan atlayan zanlı belini kırdı
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
Kenan Doğulu, Beren Saat ile boşanacakları yönündeki iddialara cevap verdi
Kenan Doğulu, Beren Saat ile boşanacakları yönündeki iddialara cevap verdi
Emekliler temmuzda çifte bayram yaşayacak! Hem maaşlar zamlanacak hem de ikramiyeler yatacak
Emekliler temmuzda çifte bayram yaşayacak! Hem maaşlar zamlanacak hem de ikramiyeler yatacak
Talihsiz adam, 1 yıl önce vefat eden eşinin mezarı başında canına kıydı
Talihsiz adam, 1 yıl önce vefat eden eşinin mezarı başında canına kıydı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Süleyman Soylu Adnan Menderes Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Buse Varol Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Alper Ulusoy Yılmaz Vural Bülent Uygun İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Kaza Türk Beşiktaş Türk Lirası
Şu an buradasınız: İzmir'de YKS heyecanı başladı, baba kızının şekerine dua okudu (2) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.6.2020 15:45:37. #1.14#
title